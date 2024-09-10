Ереван, 10 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В результате взрыва в литейном цеху на территории крупнейшей в Армении Разданской ТЭС погиб один человек, сообщили 10 сентября в пресс-службе МВД республики.

Кадр из видео

Отмечается, что после взрыва шесть человек были госпитализированы, один из них впоследствии умер в больнице.

На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как передавало ИА Регнум, 20 июля рядом с полигоном министерства обороны Армении на юге страны произошёл взрыв, в результате ЧП погиб один человек.

Ранее сильный взрыв произошёл в городе Абовяне в Армении. ЧП произошло на газозаправочной станции на втором километре трассы Ереван — Севан. В результате происшествия вспыхнул пожар.