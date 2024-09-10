Вашингтон, 10 сентября, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В больнице в Кении скончался Диксон Ндиема, обливший бензином и поджёгший свою девушку Ребекку Чептегей, угандийскую бегунью и участницу Олимпиады в Париже. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Global Look Press

Как отмечается в публикации, 1 сентября партнёр спортсменки напал на неё в их же доме на западе Кении. Мужчина облил её бензином, а затем поджёг. В результате инцидента пострадала не только девушка, но и поджигавший её парень. Инцидент увидели соседи, они вызвали спасательные службы. Бегунья и её бойфренд были доставлены в больницу. Мужчина скончался в больнице, он получил 30% ожогов тела.

Как сообщало ИА Регнум, Ребекка Чептегей умерла в больнице 5 сентября. Во время инцидента женщина звала на помощь, однако напавший на спортсменку стоял рядом, размахивал мачете и долгое время не позволял её потушить. Врачи сообщили, что от огня пострадало более 80% кожи Чептегей.