Рим, 10 сентября, 2024, 17:43 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило не подавать апелляцию на оправдательное решение по делу о нарушении антидопинговых мер первой ракетки мира Янника Синнера. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Sarah Stier / Global Look Press

В Спортивном арбитражном суде подтвердили, что агентство отказалось от подачи апелляции по оправданию теннисиста в допинговом деле. Соответственно, спортсмен полностью оправдан, отмечается в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии. Представители органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе проинформировали, что Синнер не будет дисквалифицирован. Однако результаты, а также призовые деньги и рейтинговые очки спортсмена, заработанные на турнире серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе, где и выявили положительный допинг-результат, аннулируются.

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал допинговый скандал первой ракетки мира, отметив, что никто не знает точной правды, кроме самого спортсмена, его команды и, возможно, независимого трибунала.