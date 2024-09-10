Владивосток, 10 сентября, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Корабли, береговые комплексы (БРК) и подлодки Тихоокеанского и Северного флотов отработали совместный удар по условному противнику на учениях «Океан-2024», сообщило Министерство обороны России.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«В ходе СКШУ «Океан-2024» боевые корабли, подводные лодки и береговые ракетные комплексы Тихоокеанского и Северного флотов нанесли совместный ракетный удар по морским целям условного противника», — уточнили в оборонном ведомстве.

Так, дизель-электрическая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» выполнила пуск крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» из подводного положения в Японском море. В Минобороны уточнили, что ракеты поразили морской корабельный щит, который имитировал надводный корабль противника.

Береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал» Тихоокеанского флота во время учений отработали удары ракетами «Оникс» и X-35 с побережья Японского моря.

Как передавало ИА Регнум, в учении Военно-морского флота России «Океан-2024» примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения.

Также будут задействованы более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

10 сентября российское военное ведомство информировало, что арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.