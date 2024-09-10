Курск, 10 сентября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В условиях введённого режима контртеррористической операции (КТО) проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС ограничат, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

РИА Новости / Илья Питалев

«В условиях действующего в регионе режима КТО для обеспечения дополнительных мер безопасности оперативным штабом принято решение ограничить проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Врио главы региона добавил, что маршрут объезда будет проходить через посёлок Иванино Курчатовского района. Для информирования местных жителей установят специальные таблички и указатели.

Как передавало ИА Регнум, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв заявил 6 сентября, что последствия удара по АЭС могут быть крайне тяжёлыми. По его словам, в случае атаки ВСУ на работающие энергоблоки произойдёт катастрофа, в сравнении с которой «Чернобыль покажется детской разминкой».

6 сентября Лихачёв и глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провели переговоры в Калининграде. Гросси заявил, что атаки на АЭС никак не могут быть оправданы и что атомные электростанции никогда не могут быть легитимной целью в вооружённом конфликте.

Ранее 27 августа Гросси побывал в Курчатове на Курской АЭС и в ходе общения с прессой заявил, что видел следы атак беспилотников. Удары по станции он назвал недопустимыми.

Президент России Владимир Путин 5 сентября назвал «очень опасными терактами» удары украинских боевиков по Курской АЭС. Глава государства также предложил киевскому режиму представить последствия зеркального ответа на такого рода действия.