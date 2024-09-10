Москва, 10 сентября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Киевский режим атакует Россию, пытаясь дестабилизировать ситуацию и посеять панику, но в конечном итоге ответит за это сполна. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий 10 сентября, комментируя удары беспилотников в Раменском.

Александр ФЕДОРОВ

По его словам, «фашиствующая хунта» главы киевского режима Владимира Зеленского совершила очередной теракт из-за того, что украинские войска терпят поражение на поле боя. Удар был нанесён по жилым кварталам и спящим мирным людям — такова сущность этого террористического режима.

«Враг пытается посеять панику среди нас, привести к дестабилизации внутри России. Но не добьётся этого никогда! За все теракты Зеленский и Ко ответят сполна», — сказал Слуцкий «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, минувшей ночью два многоквартирных дома в подмосковном Раменском были повреждены в результате атак украинских дронов. Погибла 46-летняя женщина, ещё восемь человек пострадали.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что за ночь средства ПВО перехватили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Позже Минобороны информировало, что над Подмосковьем сбили 20 дронов, а в общей сложности над девятью регионами России — 144 аппарата.

Желание совершать теракты у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что ночные атаки на российские города никак нельзя ассоциировать с военными действиями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы РФ.