Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Часть жителей повреждённого после атаки украинских беспилотников дома в Раменском смогут заехать в свои квартиры уже сегодня, сообщил заместитель главы Раменского городского округа Владимир Векленко.

Кадр из Телеграм — канала

По его словам, попасть в свои квартиры, чтобы оценить ситуацию и забрать личные вещи, смогут жители с первого по шестой этажи указанного дома. Глава городского округа также уточнил, что на данный момент заходить в дом могут жильцы квартир всех подъездов, кроме первого.

Как передавало ИА Регнум, в Раменском при атаке беспилотников ВСУ пострадали два жилых дома: по адресу Спортивный проезд, 6 и на улице Высоковольтной, 22. В результате украинской агрессии восемь человек пострадали и один погиб.

Пункты временного пребывания для эвакуированных развернуты в ДК им. Воровского и в школе на ул. Высоковольтной.

По данным Минобороны, минувшей ночью средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над Московской областью. Всего над российскими регионами перехватили 144 дрона, в том числе 72 в Брянской области, 14 в Курской, 13 в Тульской, 8 в Белгородской, 7 в Калужской, 5 в Воронежской, 4 в Липецкой области и 1 в Орловской.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что летевшие к столице беспилотники сбили над Люберцами, Раменским, Подольском и Домодедово. В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в аэропорту Казани вводили ограничения на полёты.