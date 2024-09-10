Москва, 10 сентября, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки наращивают военное присутствие у границ России, желая нанести ей стратегическое поражение, заявил 10 сентября президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам учений группировки Военно-морского флота РФ «Океан-2024».

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Под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китайской Народной Республики, указал российский лидер, Вашингтон наращивает военное присутствие вблизи западных рубежей России, в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Мы видим, что США пытаются любой ценой сохранять своё глобальное военно-политическое доминирование. С этой целью, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране», — отметил он.

Кроме того, добавил Путин, Вашингтон открыто заявляет о планах развёртывания ракет средней и меньшей дальности, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

Также президент поблагодарил участников учений за службу и отметил, что в ходе учений «Океан-2024» будут отработаны самые сложные, приближенные к боевым, задачи.

Как передавало ИА Регнум, 10 сентября соединения и объединения ВМФ приступили к участию в стратегических командно-штабных учениях (СКШУ) «Океан-2024», которые продлятся до 16 сентября включительно. В Минобороны России уточняли, что в учениях примут участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Также будут задействованы более 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.

Также российское военное ведомство информировало, что арктическая группировка Северного флота приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучит возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отработает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.