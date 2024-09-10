Минск, 10 сентября, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Белорусские ракетные системы залпового огня (РСЗО) «Полонез-М» проведут боевые пуски на дальность 300 км на полигоне в России, сообщили в министерстве обороны республики.

Виктор Толочко/РИА «Новости»

«На одном из полигонов Российской Федерации завершается подготовка к контрольным занятиям по управлению ракетными ударами», — сказано в публикации Telegram-канала ведомства.

В оборонном ведомстве уточнили, что подразделения, на вооружении которых стоят РСЗО, уже проходят подготовку к боевой работе. На данный момент военные оттачивают навыки в развёртывании боевой машины и подготовке её к пускам.

Как передавало ИА Регнум, расчёты подразделений ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил Белоруссии убывают на российский полигон для отработки вопросов боевого применения.

Ранее в минобороны Белоруссии сообщили, что белорусские военные одной из частей войск противовоздушной обороны примут участие в учениях с боевой стрельбой на территории России.

Суммарно в тренировках примут участие порядка четырёх тысяч военных и 150 единиц техники. Основная часть учений состоится на полигоне «Ашулук». Для выполнения поставленных задач привлекут зенитные ракетные войска, радиотехнические войска и пилотов на истребителях.