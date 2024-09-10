* движение признано экстремистским в России и запрещено

Москва, 10 сентября, 2024, 15:52 — ИА Регнум. В Москве Таганский суд оштрафовал на три миллиона рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщает пресс-служба суда.

РИА Новости / Максим Блинов

Как отмечается в публикации, организацию признали виновной в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). В связи с этим суд назначил компании наказание в виде административного штрафа в размере трёх миллионов рублей.

В 2023 году замоскворецкий суд Москвы оштрафовал на один миллион рублей онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» за показ фильмов с ЛГБТ-сценами (движение ЛГБТ признано экстремистским в РФ и запрещено) без маркировки «18+». Пресс-служба компании заявила, что она намерена обжаловать оба решения суда, так как нормативные акты не дают достаточных критериев для определения того, что именно является демонстрацией нетрадиционных отношений.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Савёловский суд Москвы назначил такой же штраф компании «Вымпелком». Она была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ («Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения»).