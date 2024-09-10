Брянск, 10 сентября, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Иваны, не помнящие родства были всегда, предатели были и будут, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, отвечая на вопрос об отношении к российским релокантам, которые злорадствуют из-за нападения ВСУ на Курскую область.

ИА Регнум Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Ранее ряд сбежавших из России после начала СВО известных людей оправдали вторжение ВСУ в Курскую область и позлорадствовали, говоря, что «так русским и надо».

«Ну что я могу сказать? Иваны, не помнящие родства, были всегда, есть и будут. Предатели они были всегда, есть и будут. Понимаете? Ну, это предатели, по-другому не скажешь. Это те предатели, которые сегодня говорят о том, что к вам пришли, потому что вы это поддерживали. А как не поддерживать свою страну? Свои ценности, свою историю, своих предков. Как?» — заявил Богомаз в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Глава граничащей с Украиной Брянской области напомнил, что украинцев буквально переформатировали, долго учили именно тому, как стать противопоставлением русскому народу. И сегодня коллективный Запад осуществляет свой борьбу с Россией именно руками украинцев.

По мнению Богомаза, те, кого радует беда Курской области, просто недалёкие подонки.

«Подонки, подонки, которые так говорят. Которые сбежали туда и оттуда начинают там гавкать. Ну, они ж пока сбежали туда, имея деньги. Но скоро деньги закончатся, будут жить на пособия, которые будут получать в той же Германии. Пособия, на которые можно купить, грубо говоря, шесть банок пива. Ну и пусть живут. Мы без них проживем. Очистимся от негодяев вот этих», — заключил губернатор.

Александр Богомаз также рассказал Марине Ахмедовой, может ли в Брянской области произойти то, что случилось в Курской, и как регион защищается от дронов ВСУ.

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум 11 сентября.