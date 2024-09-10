Москва, 10 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. В России в 2030 году могут возобновить дискуссию о необходимости наличных денег в обращении, считает заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии — директор НИИ «Гознака» Георгий Корнилов.

Сергей Савостьянов / ТАСС

По его словам, наличное денежное обращение в России «становится дороже» и будет оптимизироваться, поэтому необходимо привыкнуть к тому, что речь пойдёт об оптимизации расходов на него, а спустя несколько лет будет поставлен вопрос о поддержании соответствующей инфраструктуры.

«Я думаю, что в 2030 году по крайней мере в публичное пространство будет введён новый дискурс о необходимости иметь в принципе наличное денежное обращение», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что это не означает, что к указанному сроку наличных не будет. Речь идёт о начале полноценного обсуждения того, насколько необходима такая форма денежного обращения.

Как передавало ИА Регнум, 17 июля президент России Владимир Путин отметил, что ранее запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. Глава государства уточнил, что в этом проекте принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг.

В декабре 2023 года стало известно, что Банк России будет продолжать тестирование цифрового рубля как минимум до конца 2024 года и его запуск в массовый оборот произойдёт не ранее 2025 года.