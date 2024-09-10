Будапешт, 10 сентября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан похудел на несколько килограммов, тренируясь с гирями по советской методике, сообщил местный портал Blikk.

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Отмечается, что в последние месяцы Орбан возобновил тренировки, от которых ранее отказался из-за травмы. Четыре или пять раз в неделю он выполняет упражнения с гирями весом 16 и 24 кг, обходясь без личного тренера.

«План тренировок составил для себя сам. Он берёт гири с собой и в поездки за границу», — говорится в материале.

Портал и другие венгерские СМИ именуют тренировки премьера «русским методом», так как упражнения с гирями были популярны в СССР. Первоначально гири использовали военные, чтобы поддерживать форму.

Физическую активность Орбан дополняет диетой. По словам самого премьера, у него отменный аппетит, он готов съесть хоть железный гвоздь. На сколько именно Орбану удалось похудеть, не говорится: глава венгерского правительства не взвешивает себя на весах.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года венгерский парламент в пятый раз избрал Виктора Орбана премьер-министром. Он возглавляет правительство страны с 2010 года, а также руководил им в 1998–2002 годах.

Помимо занятий физкультурой, Орбан увлекается футболом. Ранее он выступал в клубе третьего футбольного дивизиона «Фельчут», из-за чего в 2001 году меняли график заседаний правительства. Орбан — один из основных спонсоров клуба, а в 2004 году заменял его тренера.