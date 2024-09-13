Москва, 13 сентября, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Более тысячи предпринимателей и экспертов обсудят лучшие практики для повышения эффективности бизнеса на VI федеральном форуме «Производительность 360». Мероприятие состоится 17 и 18 октября в технопарке «Сколково» в Москве.

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Главными темами форума станут преодоление кадрового дефицита и развитие федерального проекта «Производительность труда» до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Перед федпроектом стоят амбициозные задачи не только по совершенствованию производственной культуры на заводском уровне, но и по выработке решений для повышения эффективности экономики страны в целом.

«С учётом текущей ситуации на рынке труда и санкционного давления нам необходимо активизировать внутренние ресурсы через улучшение условий труда, применение современных решений, устранение барьеров», — подчеркнул заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

По словам гендиректора Федерального центра компетенций (ФЦК) Николая Соломона, форум сконцентрируется на актуальной повестке: внедрении наиболее действенных инструментов для роста бизнеса, наращивания объемов производства и преодоления дефицита кадров.

«На площадке форума соберутся компании-лидеры, доказавшие свою эффективность. Их опыт в повышении производительности труда можно и нужно тиражировать», — добавил он.

Деловая программа мероприятия включает три трека: «Государство для бизнеса», «Инвестиции в человеческий капитал» и «Лучшие отраслевые практики». В первый день запланированы 12 тематических сессий с фокусом на отраслевую экспертизу нацпроекта. Среди них — перспективы развития российского машиностроения, строительства, сельского хозяйства, социальной и ИТ-сферы. Во второй день пройдут мастер-классы от ведущих тренеров нацпроекта.

Для участия в форуме необходимо подать заявку на официальном сайте. Представителям компаний и организаций, имеющим учётную запись на портале Производительность.рф, доступна упрощённая регистрация.

Участие в форуме примут и представители туристической отрасли, которые показывают неплохие результаты. Так, со второй половины октября 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи туров выросли на 30–40%. Например, стали популярнее курорты Северного Кавказа: только за это лето на Эльбрусе, в Архызе и Ведучах отдохнули более 417 тыс. гостей, что на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Повысить эффективность работы предприятий отрасли в регионе помогает Отраслевой центр компетенций (ОЦК) в сфере туризма, создаваемый на базе Кавказ.РФ. Работа ведётся в рамках реализации нацпроектов «Производительность труда» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

«В начале года мы расширили нацпроект на туристическую отрасль. С конца марта заявки на участие подали более 40 организаций из разных регионов. Половина компаний уже заключили соглашения. Эта заинтересованность бизнеса важна. На фоне растущего внутреннего туризма компании стали активнее инвестировать в инфраструктуру», — сообщил замминистра экономического развития Керефов.

Проанализировав производственные и управленческие процессы отелей, ресторанов, турагентств, экскурсионных компаний на Северном Кавказе, эксперты будут разрабатывать предложения по улучшению качества сервиса, повышению производительности труда. Работа будет вестись на основе передовых международных практик, но с учетом региональной специфики.

«Наработанную экспертизу в дальнейшем можно будет тиражировать и на другие регионы страны», — подчеркнул заместитель гендиректора Кавказ.РФ Тимур Кебеков.

В среднем участники нацпроекта на треть сокращают время производственных процессов и на 50% увеличивают выработку. А с внедрением в туриндустрию технологий бережливого производства и повышения эффективности работы появится возможность не только ускорить заселение туристов, сократить очереди, но и в целом повысить стандарты обслуживания.

К примеру, 4-звездочный санаторий «Танып» в Башкортостане благодаря сотрудничеству с экспертами и неоднократным победам в профильном всероссийском форуме уже стал признанным лидером в туротрасли не только в регионе, но и в стране.

В санатории отмечают, что стараются повышать эффективность и производительность каждого сотрудника, чтобы обеспечить дальнейший рост и развитие. А оптимизировать бизнес-процессы и улучшить взаимодействие с клиентами курорта там намерены путём внедрения современных технологий и стандартов работы.

Экономить 1,5 млн рублей в год теперь могут на курорте «Новотель Резорт Красная Поляна» в Сочи. Для этого всего за полгода эксперты Регионального центра компетенций помогли внедрить инструменты бережливого производства в работу горничных. Это позволило значительно сократить время уборки и отказаться от услуг аутсорсинга. Затем там внедрили цифровую платформу для автоматизации взаимодействия служб отеля, переоснастили персонал современными инвентарём.

Воспользоваться помощью для развития могут компании, которые предоставляют средства размещения: отели, кемпинги, коттеджи, санатории. Также воспользоваться господдержкой смогут турагентства и туроператоры, ярмарки, парки культуры и отдыха, пляжи и аттракционы. К тому же в 2024 году предприятия с выручкой от 180 млн рублей могут получить адресную поддержку. Соответствующий документ утверждён российским правительством.

«Одна из ключевых задач, которую мы реализуем в рамках нацпроекта, — это определение и выявление лучших практик, примеров, моделей, подходов в повышении производительности труда и на следующем шаге тиражирование этого опыта на все виды бизнеса в независимости от отраслевой принадлежности», — отметил руководитель проекта ФЦК Андрей Рогозин.

Как сообщало ИА Регнум, для совершенствования управления, производства, логистики и сбыта своей продукции компании получают экспертную поддержку Федерального центра компетенций и Региональных центров компетенций. Работа ведётся по нацпроекту «Производительность труда», который реализуется по решению президента Владимира Путина.