Москва, 10 сентября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. ГК «Основа» совместно с «Альфа-банком» выпустила цифровые финансовые активы (ЦФА) в объёме 500 млн рублей с доходностью 22% годовых для привлечения частных и корпоративных инвесторов в развитие своего девелоперского направления. Выпуск состоялся 9 сентября в 9:30 утра мск. Весь доступный объем инвесторы выкупили в рекордные сроки — всего за четыре с половиной часа с момента открытия сбора заявок.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Альфа-банк»

ЦФА выпущены на платформе «Альфа-банка» «А-Токен». Приобрести их мог любой частный инвестор на сумму от 1000 до 600 000 рублей. Номинальная стоимость одного цифрового актива составила 1000 рублей, а срок обращения — 1 год.

В июле ГК «Основа» и «Альфа-банк» провели выпуск ЦФА собственной федеральной сети городских курортов «Термолэнд». Тогда книга заявок также была закрыта досрочно — за 2 дня до планируемой даты. По итогам выпуска «Термолэнд» привлек 500 млн рублей инвестиций.

Цифровые финансовые активы представляют собой аналоги биржевых инструментов на блокчейне. Эмитенты выпускают их на платформах операторов ЦФА, зарегистрированных Центробанком.

Платформа «А-Токен» — собственная платформа «Альфа-банка» для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). На ней можно размещать свободную ликвидность или участвовать в привлечениях капитала компаний всем категориям инвесторов. На «А-Токен» уже выпущено 303 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 157 миллиарда рублей, что составляет более 50% общего объема в России.

Группа компаний «Основа» — девелоперская и инвестиционная компания, образованная в 2016 году. Она развивает четыре основные направления деятельности: девелопмент в формате «умный дом»; управление объектами коммерческой недвижимости; инвестиции в развитие семейной досуговой инфраструктуры; инвестиции в высокотехнологичные проекты и инновации.