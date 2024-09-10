Варшава, 10 сентября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Руководство Польши может сократить заказ американских систем залпового огня HIMARS в пользу корейских систем К239. Об этом говорится в публикации Rzeczpospolita.

U. S. Army

В частности, Варшава планирует приобрести лишь 126 комплектов американской системы вместо запланированных 486, пишет издание.

«Также очевидно, что первоначальный график поставок (HIMARS), предполагавший первые поставки в 2025 году, уже недействителен», — говорится в материале.

В то же время польские власти подписали исполнительные контракты на поставку 290 модулей корейских реактивных систем залпового огня К239. Поставки уже идут. В общей сложности Польша заплатит за эти системы более 20 млрд злотых (более 941 млрд рублей).

«Корейская версия вмещает 12 ракет в двух контейнерах, тогда как американская — только 6 ракет дальностью 80 км в одном контейнере», — отмечает автор публикации.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа польское минобороны сообщило, что правительства Польши и Соединённых Штатов Америки подписали контракт на поставку 96 ударных вертолётов Apache AH-64E. Отмечалось, что контракт с правительством США включает в себя предоставление пакета услуг по логистике, обучению, поставку боеприпасов и запасных частей.

В конце ноября 2023 года США поставили Польше крупную партию ракетных установок HIMARS и танков Abrams с машинами технического обеспечения Hercules. Всего в рамках контракта Польше поставлялось более 500 пусковых установок HIMARS и 250 танков Abrams новейшей версии.

В конце марта 2024 года Конгресс Соединённых Штатов Америки одобрил продажу Польше крылатых ракет AGM-158B-2 JASSM, а также ракет средней и малой дальности AIM-120C-8 AMRAAM и AIM-9X.