Москва, 10 сентября, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в ходе обысков нашли крупную сумму денег у военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, который был арестован по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что средства, в том числе и в иностранной валюте, были обнаружены при проведении следственных действий дома у Тригилева.

Также сообщается, у него в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества.

Как передавало ИА Регнум, полковника обвиняют в получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит штраф до 4 млн рублей или срок лишения свободы от 7 до 12 лет. Известно, что вместе с Тригилевым был задержан сотрудник военкомата Игорь Титовец. 6 июля суд отправил Тригилева в СИЗО на два месяца.

3 сентября 235-й гарнизонный военный суд арестовал до 2 ноября заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова по делу о получении взятки в особо крупном размере.