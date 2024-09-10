Курск, 10 сентября, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Отряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, заявил командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север», с позывным Лазарь.

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«Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней», — приводит слова Лазаря «РИА Новости».

Командир рассказал, что российские военные смогли зайти в лесополосу ВСУ и дойти до их позиций, пока противник обстреливал своих же бойцов. По словам Лазаря, это происходило из-за плохой связи и неправильной организации действий военных в рядах ВСУ.

Ранее командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал, что напавшие на Курскую область украинские боевики хотели захватить областной центр, а в составе ВСУ были выпущенные из тюрем заключенные и иностранные наёмники.

По словам российских солдат, на передовой были и темнокожие наёмники, а пленный военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что вместе с ними воюет много амнистированных зэков.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока не выбьет украинских террористов из Курской области. Он отметил, что ВСУ намеревались захватить Курскую атомную электростанцию, но им не дали этого сделать.