Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Футбольный матч Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Чайка», который состоится в подмосковном Раменском, пройдёт без зрителей из-за атаки украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила пресс-служба хабаровского клуба в Telegram-канале.

Дарья Драй ИА Регнум

«По рекомендации силовых структур Раменского, в целях безопасности болельщиков было принято решение провести без зрителей матч 9-го тура Первой лиги «СКА-Хабаровск» — «Чайка», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что никто из игроков, тренеров и персонала ФК «СКА-Хабаровск» в результате атаки БПЛА не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 сентября губернатор Московской области Андрей Воробьёв информировал, что прошедшей ночью средства ПВО сбили 14 беспилотников в пяти городских округах области. По его словам, в подмосковном Раменском после атаки беспилотника погибла женщина, ещё два человека пострадали. Повреждены 54 квартиры жилого дома.

Позже в Минобороны РФ заявили, что над Московской областью было сбито 20 украинских БПЛА. Всего за прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 беспилотника ВСУ над девятью областями России.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки украинских беспилотников на регионы РФ.