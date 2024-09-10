Москва, 10 сентября, 2024, 13:12 — ИА Регнум. Губернатор Брянской области Александр Богомаз высоко оценил работу сил ПВО в регионе.

ИА Регнум Губернатор Брянской области Александр Богомаз

В интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой глава области рассказал, что прикладывается много усилий для борьбы с вражескими дронами, которые проникают на территорию России. Причём российские военные уничтожают их буквально ювелирно, стараясь минимизировать последствия на земле и не пропустить БПЛА глубоко вглубь региона.

«Я уже не раз говорил об огромной благодарности нашим силам противовоздушной обороны. Которые сбивают те же беспилотные летательные аппараты, не дроны, которые там на границе и там сбиваются стрелковым оружием, а которые летят и несут заряд до 50 кг. И сбивают очень профессионально. Я даже, знаете, постучу по дереву. У нас нет ещё такого, чтобы было сбито где-то над населённым пунктом или над городом», — сказал Богомаз.

Губернатор отметил, что Украина атакует своими дронами каждый день, но военные успевают уничтожать их над лесами, полями и реками, до того, как те достигнут черты какого-либо города.

«Летят каждый день. Но последнее было — 34 беспилотника сбили. И ни один не упал… Ни на один населённый пункт, ни на постройку даже. Ни на нежилое здание. Они все сбиты там, где нет населенных пунктов», — подчеркнул глава региона.

Богомаз добавил, что постоянно находится в контакте с военными и в курсе всей ситуации.

Интервью записывалось в конце минувшей недели, и 34 дрона за ночь на тот момент было самой массовой атакой ВСУ. Минувшей ночью, по данным Минобороны было сбито 144 беспилотных летательных аппарата. Над Брянской областью уничтожили 72 из них. Именно в этом регионе в ходе отражения воздушных атак никто не пострадал, разрушений нет.

Также в интервью Марине Ахмедовой губернатор Брянской области рассказал, есть ли риск повторения в регионе ситуации Курской области, в которую вторглись боевики ВСУ, и что он думает о злорадствующих сбежавших «звёздах».

Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум 11 сентября.