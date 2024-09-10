Москва, 10 сентября, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Одного из пострадавших в результате атаки украинского беспилотника в подмосковном Раменском госпитализировали в НИИ им Н. В. Склифосовского на вертолёте, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Sergey Sobyanin/Global Look Press

«25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи», — написал Воробьёв в Telegram-канале.

Четверых других пострадавших госпитализировали в больницу в Жуковском, уточнил глава Московской области.

Как передавало ИА Регнум, ранее Воробьёв сообщил, что в подмосковном Раменском после атаки беспилотника погибла женщина. Повреждены 54 квартиры жилого дома. Региональные и местные власти помогут жильцам пострадавших домов с временным размещением в гостиницах или съёмных квартирах на время восстановительных работ, добавил он.

По данным губернатора, средства ПВО сбили 14 беспилотников в пяти городских округах Московской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 сентября отметил, что киевский режим продолжает показывать свою сущность ночными атаками БПЛА на регионы России. Их никак нельзя ассоциировать с военными действиями.