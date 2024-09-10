Москва, 10 сентября, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Спрос на детские умные часы в августе вырос в 1,7 раза по сравнению с июлем. Половину умных часов для детей покупали в последние десять дней месяца, следует из данных исследования объединённой розничной сети «Мегафона» и Yota.

smarty.sale Умные часы

При этом после 1 сентября спрос на некоторые устройства оказался даже выше, чем накануне учебного года. В исследовании это связывают с тем, что некоторые устройства могли порекомендовать для покупки, а что-то дети сами увидели у школьных друзей и попросили у родителей.

В период подготовки к школе сильнее всего растет спрос на умные часы. В августе детские смарт-часы приобретали на 72% чаще, чем в июле. Кроме того, число проданных детских часов в первые три дня сентября было равно половине их продаж за весь июнь. Смарт-часы для школьников постарше в августе также приобретали чаще, чем в июле, рост составил 8%.

Также родители обустраивают рабочее место ребёнка дома: в августе они стали чаще покупать ноутбуки, умные колонки и приборы для освещения стола. Ноутбуки в преддверии 1 сентября стали брать на 44% чаще, колонки — на 28%, а продажи ламп выросли сразу на 60%, хотя годом ранее интерес к ним в августе был всего на 5% выше, чем в июле.

«Канун 1 сентября — всегда активный период для родителей школьников и студентов», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона» Давид Борзилов. По его словам, ранее речь шла преимущественно о покупке канцелярских принадлежностей и формы, однако сегодня сложно себе представить подготовку к школе без покупки гаджетов для ребёнка.

«Мы снова увидели ажиотаж вокруг смарт-часов, и пока они из года в год удерживают лидерские позиции среди самых востребованных устройств при подготовке детей к школе», — отметил Борзилов. Он подчеркнул, что в компании следят за спросом и оперативно реагируют на запросы наших клиентов.

Всего в последние 10 дней августа было продано почти 40% всех смарт-часов, умных колонок, ноутбуков и осветительных приборов, купленных за месяц. При этом на последнюю неделю пришлось 30% продаж умных колонок, 20% продаж смарт-часов и более трети продаж детских часов. А вот спрос на ноутбуки в течение всего августа был довольно равномерным: на последние 10 дней августа пришлось 12% покупок.