Москва, 10 сентября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Массовый сбой наблюдается в работе мессенджера Telegram, сообщают 10 сентября сервисы DownDetector. su и Сбой.рф.

Silas Stein/Global Look Press

В основном пользователи жалуются на проблемы с мобильным приложением и оповещениями. Невозможно запустить приложение, отправить сообщения и прогрузить медиафайлы, отмечают они. Также зафиксированы неполадки с сайтом.

Больше всего жалоб поступает из Московского региона, Сант-Петербурга, Ленинградской и Тверской областей.

Как сообщало ИА Регнум, российские пользователи массово жаловались на неполадки в работе Telegram 19 августа. Примерно 70% жалоб поступило от пользователей из Москвы. О проблемах также сообщали в Тверской, Ярославской, Нижегородской, Брянской областях, Санкт-Петербурге и ряде других регионов.

Во многих странах мира 19 июля наблюдался сбой в работе устройств с системой Windows, пользователи сообщали о появлении «синего экрана смерти». Неполадки были связаны с дефектным обновлением программного обеспечения безопасности, которое выпустила американская компания CrowdStrike.