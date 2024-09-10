Москва, 10 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Обвинения в адрес России в том, что она якобы использует известных американских блогеров для влияния на общественное мнение в США, являются голословными. Об этом 10 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«Вы знаете, честно говоря, хотелось бы услышать конкретное имя конкретного топового блогера США, которого как-то использует Россия в каких-то целях», — сказал Песков, комментируя недавнее заявление американской разведки о том, что Россия якобы использует американских известных блогеров для влияния на общественное мнение в США.

Представитель Кремля добавил, что подобные заявления являются голословными обвинениями и ни на чём не зиждутся.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября Песков назвал чушью обвинения США в адрес РФ по поводу якобы вмешательства в американские выборы.

Ранее в этот же день, 6 сентября, официальный представитель Кремля назвал новые обвинения и санкции США попыткой давления на Россию. По его словам, так американская сторона продолжает попытки оказывать давление на россиян и российские СМИ, которые занимаются информированием граждан и мирового сообщества о том, что происходит в мире с российской точки зрения.

Президент России Владимир Путин заявил 5 сентября, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, однако после снятия последнего с гонки Москва будет поддерживать кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалу Харрис. Российский лидер отметил, что одним из её положительных качеств является заразительный смех. Однако Путин добавил, что выбирать президента США будет американский народ, а Россия отнесётся к выбору с уважением.

После слов Путина об американских выборах Белый дом выступил с заявлением о том, что определять будущего президента США будет американский народ.