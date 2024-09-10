Москва, 10 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Российские военные приобрели опыт в борьбе с беспилотниками, заявил 10 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, в Кремле не могут оценивать работу сил ПВО, поскольку это должны делать специалисты.

«На непрофессиональном уровне мы можем сказать, что, конечно, наши военные уже приобрели изрядный опыт в борьбе с беспилотниками. И, конечно, они дают высокие результаты», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают работу российских средств ПВО.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минобороны сообщили, что 72 БПЛА уничтожили над территорией Брянской области, 20 — в Московской области, 14 — в Курской области, 13 — в Тульской области, восемь — над Белгородской областью.

Ещё семь БПЛА было уничтожено над территорией Калужской области, пять — в Воронежской области, четыре — над территорией Липецкой области и один над территорией Орловской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.