Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 12:10 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Раменскую больницу, чтобы навестить пострадавших в результате атаки украинских беспилотников.

Кадр из видео

Кадры визита показал телеканал «Россия-1».

«Мы говорили с врачами, они пошли навстречу, угрозы жизни нет», — сказал губернатор одному из пострадавших при посещении больницы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Воробьёв сообщил, что в подмосковном Раменском после атаки беспилотника погибла женщина, ещё два человека пострадали. Повреждены 54 квартиры жилого дома. Региональные и местные власти помогут жильцам пострадавших домов с временным размещением в гостиницах или съёмных квартирах на время восстановительных работ, добавил он.

По данным губернатора, средства ПВО сбили 14 беспилотников в пяти городских округах Московской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что желание террористической деятельности у киевского режима растёт по мере того, как ослабевают позиции ВСУ в противостоянии с российскими войсками.