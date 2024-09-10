Москва, 10 сентября, 2024, 12:13 — ИА Регнум. В Москве сотрудники полиции остановили Mercedes с буквами «ООН» в номерном знаке, а при осмотре авто обнаружили внутри части БПЛА и пару гранатомётов. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Belkin Alexey/Global Look Press

Водитель авто 46-летний Андрей Артёменко заявил полицейским, что всё найденное якобы не несёт никакой угрозы. Наличие частей беспилотника и гранатомётов мужчина объяснил тем, что просто хотел показать детям, как выглядит настоящее оружие. Артёменко работает в центре содействия семейному воспитанию «Радуга».

«На Щёлковском шоссе шестого сентября сотрудники полиции остановили подозрительный Mercedes-Benz Sprinter с госномером «ООН». В машине сотрудники обнаружили фрагменты беспилотника, отстрелянные деактивированные тубусы РШГ-1, РШГ-2 и Корнет (ПТРК — противотанковая управляемая ракета). Водитель пояснил, что привез это из Херсонской области после стрельбищ с военнослужащими, чтобы показать детям», — сообщил источник.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и проводят проверку.

Андрей Артёменко окончил Высшее военное инженерное училище связи, много лет служил по контракту в ВС России. В 2017-м был избран депутатом муниципального округа Зябликово от партии «Единая Россия», а в настоящее время работает в центре содействия семейному воспитанию «Радуга».

Ранее ИА Регнум сообщало, что 70-летний пенсионер обнаружил беспилотник самолётного типа, когда гулял по лесу в районе деревни Минино в Раменском муниципальном районе Московской области. На беспилотнике была видеокамера, взрывчатки при осмотре не обнаружили.