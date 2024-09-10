Москва, 10 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса НАТО начали серию учений у границ с Россией, которые продлятся до конца осени.

Oliver Berg/Global Look Press

«В общей сложности предполагается 12 учений по всей протяженности восточного фланга», — передаёт «РИА Новости».

Как отмечается в публикации, с 9 по 20 сентября пройдут учения на территории Германии. В ходе них планируется проверка взаимодействия частей на стратегическом, а также оперативном и тактическом уровне при планировании и выполнении операций. 30 сентября учения начнутся в Греции. Ими будет руководить Объединённое авиационное командование альянса. В учениях примут участие также представители Эстонии, Финляндии, Италии, Испании, Латвии и других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июля Вооружённые силы Финляндии и пограничная служба страны начали проводить учения рядом с государственной границей России. В них приняли участие около 1700 человек и 300 единиц техники. Также в учениях была задействована авиация. Заместитель официального представителя МИД России Андрей Настасьин заявил, что эти учения рассматривают как часть провокационных действий НАТО по сдерживанию Москвы.

Ранее Североатлантический альянс провёл военные учения, которые имитировали начало третьей мировой войны. В них приняли участие более 40 тыс. военных стран НАТО и солдат из Швеции.