Якутск, 10 сентября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. В результате ДТП с автобусом в Якутии пострадали 11 человек, трое погибли, сообщили 10 сентября в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Предварительно, в результате ДТП пострадали 11 человек. Ещё трое, к сожалению, погибли», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, автобус с пассажирами перевернулся в Алданском районе на федеральной дороге «Лена». Все обстоятельства происшествия выясняются.

Седьмого сентября шесть человек пострадали в результате ДТП на Ростовском шоссе в Краснодарском крае. По факту инцидента проводится проверка.

В тот же день водитель легкового автомобиля «Джили» потеряла управление и врезалась в дорожное ограждение на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области. В результате этого водитель погибла на месте, ещё трое пассажиров пострадали.