Москва, 10 сентября, 2024, 10:10 — ИА Регнум. Жительница дома в подмосковном Раменском, в который попал БПЛА, рассказала подробности атаки.

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«Мы с семьёй проснулись в 4:10 от того, что беспилотник попал в наш дом. Мы выглянули в окно и увидели, что со стороны первого подъезда идёт дым. Папа предположил, что беспилотник прилетел в наш дом, и побежал на улицу», — передаёт слова жительницы дома «РИА Новости».

Женщина добавила, что, когда её отец прибежал к первому подъезду, он увидел, что там горят 11-й и 12-й этажи. По её словам, в этот момент на улице уже собрались жители дома. Когда приехали пожарные, они поднялись на загоревшиеся этажи, однако зайти в квартиры было сложно.

«Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали ещё один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив», — добавила она, отметив, что после этого на улицу вышли её мама и младшая сестра.

Когда семья попыталась вернуться в дом, им сообщили, что это небезопасно, и запретили подходить к территории, даже если они не проживают в первом подъезде. Она также упомянула, что знакома с жителями первого подъезда, чьи квартиры были повреждены обломками. Она добавила, что для всех произошедшее оказалось «огромным стрессом».

Ка сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских БПЛА в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника. Он добавил, что дроны нейтрализовали в Подольском городском округе.