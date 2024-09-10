Москва, 10 сентября, 2024, 09:27 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приехал в Раменское, чтобы оценить ситуацию и пообщаться с жителями, пострадавшими в результате атаки беспилотника. Об этом сообщает «РИА Новости».

Телеграм канал «Воробьёв LIVE»

Глава региона приехал на Спортивный проезд, 6 в Раменском. Первым делом он пообщался с жительницей пострадавшего в результате атаки дрона дома, затем направился к представителям экстренных служб, чтобы узнать актуальную информацию по ситуации на месте.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября на подлёте к Москве были поражены два вражеских беспилотника в Раменском городском округе и один дрон в небе над Люберцами.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что силы ПВО сбили ещё четыре летевших на Москву беспилотника. Он уточнил, что дроны нейтрализовали в Подольском городском округе. К месту падения обломков БПЛА выехали специалисты экстренных служб.

Всего за ночь на 10 августа средствами ПВО были уничтожены над девятью регионами России 144 украинских беспилотника.