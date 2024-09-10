Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. В подмосковном городе Раменское на месте попадания беспилотника в жилой дом работают сотрудники Следственного комитета России.

Sledcom.ru Следователь

Ночью 10 сентября вражеский беспилотник атаковал многоэтажку на Спортивном проезде в Раменском. В результате погибла 46-летняя женщина. Пострадавшими числятся три человека.

В пунктах временного проживания разместили 43 жителя пострадавших домов. Для них организовали горячее питание, проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как передавало ИА Регнум, врио главы Раменского городского округа Эдуард Малышев уточнил, что при массированной атаке ВСУ ночью 10 сентября пострадали два многоквартирных дома: по адресу Спортивный проезд, 6 и на улице Высоковольтной, 22. Пункты временного пребывания для эвакуированных развернули в ДК им. Воровского и в одной из школ.

Авиарейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали после атаки беспилотников в Московской области.

Всего минувшей ночью средства ПВО отбили атаку 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.