Москва, 10 сентября, 2024, 07:33 — ИА Регнум. Стремительно сбежавшие из России в 2022 году иностранные автоконцерны, несмотря на заключенные опционы, вряд ли реально смогут вернуться на российский рынок. Так считает первый вице-премьер Денис Мантуров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Денис Мантуров

По словам Мантурова, западные компании из разных отраслей промышленности в год начала спецоперации кинулись массово подписывать договоры о выходе из российских активов с опционами на возврат в срок до шести лет. При этом многие из них по-прежнему обслуживают оборудование предприятий и всячески демонстрируют желание возобновить работу.

«Автопром просто сбежал, хлопнув дверью. Да, у них тоже есть опционы на возврат, но я очень сомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации. Пришедшие им на смену альтернативные партнёры предоставили возможность использовать их платформы на гораздо более комфортных условиях», — пояснил Денис Мантуров газете «Ведомости».

Вице-премьер напомнил, что часть иностранного автопрома решила уйти без возможности вернуться. Это Toyota, заводом которой теперь управляет «Алмаз-Антей», и Volkswagen, который был продан структуре дилера «Авилон». Опциона на обратный выкуп активов в этих сделках не было.

Как сообщало ИА Регнум, бывший завод Mercedes-Benz в Московской области, выкупленный группой компаний «Автодом», должен возобновить выпуск автомобилей в 2024 году, сообщил 28 февраля Мантуров.

Осенью 2022 года германский автоконцерн Mercedes-Benz объявил, что продаст свои доли в российских дочерних компаниях дилеру «Автодом». В апреле 2023 года дилер сообщил о закрытии сделки. К «Автодому» перешли автозавод в Подмосковье, официальный дистрибьютор Mercedes-Benz в России, лизинговая «дочка» и предприятие, занимавшееся лизингом, факторингом и страхованием автомобилей.

Официально АО «Московский автомобильный завод «Москвич» зарегистрировали в июне 2022 года. Производство запустили на базе переданного московскому правительству завода автоконцерна Renault, ушедшего из России.

Автозавод «Москвич» заявил о планах выпустить в 2024 году модели «Москвич 5» и «Москвич 8». Из презентации генерального директора завода Ханса-Петера Мозера на форуме IMAF также следует, что в текущем году предприятие рассчитывает произвести 44 тыс. автомобилей, из которых 40 тыс. — с двигателем внутреннего сгорания, 4 тыс. — на электротяге.

На бывшем заводе Volkswagen — ООО «АГР» — приступили к серийной сборке автомобилей, к концу 2024 года планируется выпустить 27 тыс. машин, заявил 12 августа на заседании правительства заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов.