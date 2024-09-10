Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что информация о гибели 9-летнего ребёнка при атаке ВСУ ночью 10 сентября на жилые дома в Раменском не подтвердилась.

Иван Шилов ИА Регнум FPV-дрон, ВСУ

По словам Воробьёва, в доме на Спортивном проезде пострадали три человека, они доставлены в больницу. Установлено, что от удара беспилотника ВСУ погибла 46-летняя женщина, данные о смерти ребёнка не соответствуют действительности.

В пунктах временного проживания разместили 43 жителя пострадавших домов. Организовали горячее питание.

Как сообщало ИА Регнум, врио главы Раменского городского округа Эдуард Малышев подтвердил информацию о массированной атаке ВСУ ночью 10 сентября. Пострадали два многоквартирных дома: по адресу Спортивный проезд, 6 и на улице Высоковольтной, 22.

Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Аэропорт Жуковский в Московской области утром 10 сентября закрыли на приём и вылет самолётов.