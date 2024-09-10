Жуковский, Московская область, 10 сентября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. Аэропорт Жуковский в Московской области утром 10 сентября закрыли на приём и вылет самолётов. Информацию подтвердили в пресс-службе воздушной гавани.

moscow.zagranitsa.com Аэропорт Жуковский

Уточняется, что причиной временных ограничений стала ночная атака беспилотников.

Экстренные службы устраняют последствия падения осколков от сбитого беспилотника в районе аэропорта Жуковский, проинформировал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночной атаке киевского режима в Раменском 10 сентября пострадали многоквартирные дома. Пока известно об одном погибшем — ребёнке девяти лет.

Всего минувшей ночью силы ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Оперативные службы также работают в Троицком административном округе, где осколки беспилотника упали на территорию частного дома.