Силы ПВО в ночь на 10 сентября отражали массированную атаку украинских беспилотников в ряде российских территорий, в том числе в Подмосковье: в Раменском получили повреждения многоквартирные дома, погибла 46-летняя женщина, пострадали три человека. Всего над центральными регионами России перехватили и уничтожили 144 украинских дрона, в том числе 20 — над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ. Таким известием ознаменован наступивший, 929-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Информацию о гибели малолетнего после возгорания квартир, расположенных на 11–12-м этажах дома в Спортивном проезде, из-за падения вражеских дронов обнародовал и позднее опроверг в Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он также проинформировал, что все пострадавшие госпитализированы в Раменскую больницу.

Известно также, что в пункты временного проживания заселены 43 человека, для них организовано горячее питание.

Всего в ночь на 10 сентября над российскими территориями дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 144 украинских БПЛА самолётного типа, заявили в оборонном ведомстве.

В том числе:

72 БПЛА — над территорией Брянской области;

20 — над территорией Московской области;

14 — над территорией Курской области;

13 — над территорией Тульской области;

восемь — над территорией Белгородской области;

семь — над территорией Калужской области;

пять — над территорией Воронежской области;

четыре — над территорией Липецкой области;

один — над территорией Орловской области.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.