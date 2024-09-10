Собянин сообщил об уничтожении БПЛА в Раменском городском округе
Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. На подлёте к Москве ранним утром 10 сентября нейтрализовали ещё один беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе», — написал Собянин в Telegram-канале.
Ранее украинские дроны поразили в Коломне, в городском округе Домодедово, Подольске, Раменском, Люберцах.
Как передавало ИА Регнум, при отражении атаки ВСУ в городе Раменское в Подмосковье ночью 10 сентября случился пожар на уровне 11-12 этажей в жилом доме. Кроме того, экстренные службы устраняют последствия падения осколков от сбитого вражеского дрона в районе аэропорта Жуковский.
Во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском погиб девятилетний ребёнок.
UPD. Информация о гибели девятилетнего ребёнка не подтвердилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что от удара беспилотника ВСУ погибла 46-летняя женщина.