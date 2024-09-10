Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 05:59 — ИА Регнум. На подлёте к Москве ранним утром 10 сентября нейтрализовали ещё один беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА REGNUM Атака БПЛА на Москву

«Ещё один вражеский беспилотник сбит ПВО Минобороны в Раменском городском округе», — написал Собянин в Telegram-канале.

Ранее украинские дроны поразили в Коломне, в городском округе Домодедово, Подольске, Раменском, Люберцах.

Как передавало ИА Регнум, при отражении атаки ВСУ в городе Раменское в Подмосковье ночью 10 сентября случился пожар на уровне 11-12 этажей в жилом доме. Кроме того, экстренные службы устраняют последствия падения осколков от сбитого вражеского дрона в районе аэропорта Жуковский.

Во время ночной атаки БПЛА на многоквартирный дом в Раменском погиб девятилетний ребёнок.

UPD. Информация о гибели девятилетнего ребёнка не подтвердилась. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что от удара беспилотника ВСУ погибла 46-летняя женщина.