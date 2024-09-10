Москва, 10 сентября, 2024, 06:11 — ИА Регнум. За полтора года участия в специальной военной операции российский оператор БПЛА сбил в воздушных боях 73 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Мария Марикян/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что боец рязанского гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ с позывным Таран в ходе СВО провёл серию воздушных таранов украинских квадрокоптеров и сбил их. Своими действиями боец сохранил свой беспилотник и жизни сотен сослуживцев.

«В современных боевых условиях ни артиллерия, ни штурмовики, ни техника, никто не работает без «птичек». Сбиваешь вражескую «птичку» и артобстрел прекращается, а ребята успевают уйти в укрытие. В этот момент ты думаешь, что вот, не зря ты работаешь на своём участке», — прокомментировал Таран.

В подразделении рязанских десантников используют специально созданное устройство, которое прикрепляют к квадрокоптеру. Во время воздушного боя оператор сбивает вражеский беспилотник, сохраняя при этом собственный дрон.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 9 сентября силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над двумя российскими регионами два украинских беспилотных летательных аппарата. Воздушные цели противника сбили в небе над Белгородской и Курской областями.

По состоянию на 6 сентября, подразделения российской армии с начала специальной военной операции на Украине уничтожили более 640 самолётов ВСУ, 283 вертолёта, 31 068 беспилотных летательных аппаратов, а также 578 зенитных ракетных комплексов, 17 947 единиц бронированной техники, 1446 установок РСЗО, 14 158 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25 735 военных автомобилей.