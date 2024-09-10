В подмосковной Коломне сбили беспилотник ВСУ
Собянин: ещё один летевший на Москву беспилотник уничтожили в Коломне
Коломна, Московская область, 10 сентября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. В подмосковной Коломне ранним утром 10 сентября отразили атаку вражеского беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Продолжается атака вражеских БПЛА. Ещё один сбит в городском округе Коломна», — отметил он в Telegram-канале.
Таким образом, общее количество сбитых дронов достигло 13 единиц.
Как сообщало ИА Регнум, из-за атаки беспилотников в Московской области задержали авиарейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово. Только во Внуково задержали порядка 30 рейсов на вылет, 11 — на прилёт. Кроме того, по данным аэропорта, отменены два перелёта. Часть рейсов отложили, другие прибудут в столицу с опозданием. Вылеты из Грозного в Москву и из Москвы в Абу-Даби вообще отменили.
Аналогичная ситуация в Шереметьево и Домодедово.
В ночь на 10 сентября дежурные средства ПВО Министерства обороны России уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Обломки упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Никто не пострадал.