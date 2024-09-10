Коломна, Московская область, 10 сентября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. В подмосковной Коломне ранним утром 10 сентября отразили атаку вражеского беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум FPV дрон, ВСУ

«Продолжается атака вражеских БПЛА. Ещё один сбит в городском округе Коломна», — отметил он в Telegram-канале.

Таким образом, общее количество сбитых дронов достигло 13 единиц.

Как сообщало ИА Регнум, из-за атаки беспилотников в Московской области задержали авиарейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово. Только во Внуково задержали порядка 30 рейсов на вылет, 11 — на прилёт. Кроме того, по данным аэропорта, отменены два перелёта. Часть рейсов отложили, другие прибудут в столицу с опозданием. Вылеты из Грозного в Москву и из Москвы в Абу-Даби вообще отменили.

Аналогичная ситуация в Шереметьево и Домодедово.

В ночь на 10 сентября дежурные средства ПВО Министерства обороны России уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Обломки упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса. Никто не пострадал.