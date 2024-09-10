Красногорск, 10 сентября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Авиарейсы во Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали после атаки беспилотников в Московской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло.

(сс) andreas160578 Табло в аэропорту

Так, во Внуково задержали порядка 30 рейсов на вылет, 11 — на прилёт. Кроме того, по данным аэропорта, отменены два перелёта.

Часть рейсов отложили, другие прибудут в столицу с опозданием. Вылеты из Грозного в Москву и из Москвы в Абу-Даби вообще отменили.

Такая же ситуация в аэропортах Шереметьево и Домодедово.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве из-за временных ограничений на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский было задержано 74 рейса. Временные ограничения использования воздушного пространства вводились в ночь на 1 сентября и утром. Позднее все аэропорты Москвы заработали в штатном режиме.

В Раменском городском округе ночью 10 сентября подразделения противовоздушной обороны сбили ещё один вражеский беспилотник. Всего при подлёте к Москве уничтожили 10 дронов.