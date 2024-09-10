Раменское, Московская область, 10 сентября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. В Подмосковье силы ПВО ночью 10 сентября продолжают сбивать украинские беспилотники, которые летят в сторону Москвы. Подробности сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации Собянина, в Раменском городском округе обнаружено и уничтожено ещё два вражеских дрона. Информация о повреждениях уточняется, работают специалисты.

Экстренные службы также работают в Троицком административном округе, где осколки беспилотника упали на территорию частного дома. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил Собянин.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 10 сентября подразделения противовоздушной обороны уничтожили ещё два вражеских беспилотника в районе Домодедово, которые держали курс на Москву.

Над Брянской областью за несколько часов ночью 10 сентября силы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 беспилотников самолётного типа ВСУ.

В ночь на 10 сентября в городском округе Люберцы средствами ПВО была отбита атака беспилотника, который двигался в сторону Москвы. По словам Собянина, разрушений и пострадавших от упавших обломков в Московской области нет.