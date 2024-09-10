Тула, 10 сентября, 2024, 04:48 — ИА Регнум. В ночь на 10 сентября дежурные средства ПВО Министерства обороны России уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщило министерство по региональной безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Падение обломков произошло на одном из объектов топливного-энергетического комплекса», — уточнили в ведомстве.

Обошлось без пострадавших. В результате инцидента технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушались. Ситуация находится на контроле властей Тульской области.

Как передавало ИА Регнум, на подлёте к Москве ночью 10 сентября уничтожили 10 вражеских дронов. Также в Липецкой области над тремя районами поразили вражеские беспилотники, проинформировал губернатор региона Игорь Артамонов.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о 59 сбитых украинских беспилотниках в ночь на 10 сентября. Пострадавших и разрушений нет.