Москва, 10 сентября, 2024, 03:04 — ИА Регнум. Следователи по делу военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева обнаружили у него дорогостоящие объекты недвижимости в собственности. Об этом говорится в судебных документах Замоскворецкого суда.

Кадр из видео Сергей Тригилев

Выяснилось, что арестованный Тригилев имеет действующий загранпаспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества.

В документах значится, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года обвиняемый, а также начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, врач-терапевт Аксёнова, действуя в составе организованной группы, при посредничестве некой Семёновой получили от трёх человек взятки за установление и подтверждение диагнозов, освобождающих их от прохождения срочной военной службы.

Как сообщало ИА Регнум, военкома арестовали в июле по обвинению в получении взятки в крупном размере. Тригилев был отправлен в СИЗО на два месяца.

Полковнику грозит штраф до 4 млн рублей или срок лишения свободы от семи до 12 лет.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра города Новый Уренгой Андрея Воронова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.