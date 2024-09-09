Москва, 10 сентября, 2024, 02:09 — ИА Регнум. Российских военных поздравили с освобождением населённых пунктов Новогродовка и Мемрик на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Соответствующие телеграммы направил в адрес подразделений министр обороны России Андрей Белоусов.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Белоусов

Глава военного ведомства в поздравлении отметил командование и личный состав 30-й отдельной мотострелковой бригады и 1435-го мотострелкового полка (штурмового). Бойцы освободили от ВСУ Новогродовку в ДНР. Белоусов добавил, что с начала специальной военной операции личный состав бригады с честью и доблестью ведёт упорные бои с неонацистами на разных направлениях. На данный момент бойцы успешно решают задачи в составе группировки войск «Центр», уничтожают врага на красноармейском направлении. В результате профессиональных и решительных действий соединения противник несёт потери и отступает на Запад.

Также министр направил поздравления командованию и личному составу 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознамённого полка после освобождения от противника села Мемрик в ДНР.

Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге. Кроме того, он выразил уверенность, что бойцы продолжат с честью служить России и надёжно обеспечивать её безопасность.

Как передавало ИА Регнум, Вооружённые силы РФ на сватовско-купянском направлении оттесняют украинских военных всё дальше, подтвердил 9 сентября глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Армия РФ, по его словам, продвигается по левому берегу реки Оскол вглубь украинских позиций.

8 сентября Минобороны РФ проинформировало об освобождении города Новогродовка. Он находится в 20 км от Покровска (Красноармейска) — стратегически значимого для ВСУ на западе ДНР населённого пункта.

Также в оборонном ведомстве добавили, что российские войска 9 сентября освободили населённый пункт Мемрик в ДНР. Он находится в Новогродовской городской общине в 8 км к востоку от Селидово.