Брянск, 10 сентября, 2024, 01:29 — ИА Регнум. В ходе отражения массированной атаки ВСУ ночью 10 сентября в небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили 21 вражеский беспилотник самолётного типа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что украинские дроны были сбиты в течение часа. В результате инцидентов никто не пострадал, разрушений нет.

На местах работают представители экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября в результате атаки украинского дрона в селе Никольском в Белгородской области вспыхнул крупный пожар на производственном предприятии. Информации о пострадавших нет. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что это уже вторая атака ВСУ на Никольское за сутки. В ходе первого обстрела снаряд попал в два жилых дома. Два мальчика получили тяжёлые ранения, пострадала женщина. Детей госпитализировали.

Днём ранее после падения сбитого БПЛА в Воронежской области произошёл ландшафтный пожар, спровоцировавший детонацию взрывоопасных предметов. В тот же день жителей одного из сёл в регионе временно эвакуировали в безопасное место.