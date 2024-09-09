Штат Нью-Йорк, США, 10 сентября, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Американский актёр Джеймс Эрл Джонс скончался на 94-м году жизни. Он озвучивал Дарта Вейдера в фантастических фильмах «Звездные войны», сообщил 9 сентября портал Deadline.

championat.com Актёр Джеймс Эрл Джонс

«Джеймс Эрл Джонс, почитаемый актёр, озвучивший злодея из «Звёздных войн» Дарта Вейдера, снимавшийся в «Поле чудес» и многих других фильмах и бродвейских шоу, а также победитель премии EGOT, скончался сегодня утром у себя дома в округе Датчесс, штат Нью-Йорк», — уточнили в издании.

Причина смерти не уточняется.

Джонс был обладателем премии EGOT, куда входят лауреаты «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони». В 2011 году он получил статуэтку «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе.

Фильмография актёра насчитывает около 200 ролей, среди которых «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил атомную бомбу» (1963), «Величайший» (1977), «Поездка в Америку» (1988), «Скорая помощь» (1990) и другие.

Кроме того, актёр известен по озвучиванию Муфасы в «Короле Льве».