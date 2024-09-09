Ханой, 9 сентября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. При обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама 13 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила вьетнамская онлайн-газета VnExpress.

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Мост через реку Красную обрушился 9 сентября — в этот момент на нём находилось несколько автомобилей и мотоциклов. Они все упали в воду.

Рыбаки спасли четырёх человек. Быстрое течение реки унесло далеко от места падения в воду автомобили и мотоциклы.

По информации издания, анализ камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей, оказавшихся около моста перед его обрушением, показал, что вместе с половиной моста в реку упали не менее десяти легковых и грузовых автомобилей и двух мотоциклов. Военные продолжают поиски пропавших, они считают, что число пропавших может оказаться выше, так как по камерам невозможно понять, сколько человек находилось в каждом из автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум 14 человек погибли и ещё не менее 180 пострадали в результате прохождения супертайфуна «Яги» по северу Вьетнама, информировал 8 сентября национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Вечером 7 сентября «Яги» разрушил крышу стадиона «Уюаньхэ» в островной части провинции Хайнань на юге Китая. На следующей неделе там должен выступать американский рэп-исполнитель Канье Уэст.

Ранее в этот же день из-за супертайфуна отменили товарищеский матч между футбольными сборными России и Таиланда. Российская национальная команда из-за этого смогла вылететь из столицы Вьетнама в Москву только в ночь на 8 сентября.