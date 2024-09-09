Вашингтон, 9 сентября, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Американская Apple показала обновленную линейку продукции в рамках осенней презентации, которая транслировалась на сайте компании. Линейка состоит из стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max.

Кадр из видео

По утверждению разработчиков Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия оснащены процессором A18, который делает их на 40% быстрее по сравнению с Apple 15. Также обновлены камеры телефонов до 48 мегапикселей, увеличено время работы батареи, улучшено качество звука.

Смартфоны будут использовать технологию искусственного интеллекта. Личные данные владельца не будут собираться и храниться Apple в рамках работы технологии ИИ.

Стоимость телефонов в США составит от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max. В России новые модели будут стоить более 200 тыс. рублей.

Кроме того, Apple представила часы Apple Watch Series 10 и наушники AirPods с функцией шумоподавления.

Старт продаж в нескольких странах запланирован на 20 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, компания Apple лишилась лидерства на российском рынке планшетов по итогам первых шести месяцев 2024 года.

За этот период продажи iPad в России составили 8% от общего количества. Этот результат соответствует второму месту, на котором также находится китайский бренд Redmi.

Больше всего продано за полгода планшетов от Honor — 10% от всех объёмов.

Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире с капитализацией $3,31 трлн. Внутридневная рыночная капитализация Apple составила $3,256 трлн, а акции компании выросли на 3,3%.