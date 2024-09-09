Москва, 9 сентября, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил федеральным и региональным властям поддерживать проведение различных конкурсов и состязаний для семей, говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 9 сентября на сайте Кремля.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Минспорту России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации оказать поддержку в организации и проведении всероссийских, межрегиональных и региональных любительских спортивных соревнований, основными участниками которых являются семьи», — говорится в одном из пунктов поручений.

Кроме того, Путин поручил правительству РФ совместно с организацией «Россия — страна возможностей» обеспечить ежегодное проведение конкурса «Это у нас семейное», предусмотрев его финансирование за счёт федерального бюджета.

Также 9 сентября президент поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности и подумать о создании цикла телевизионных передач про жизнь многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное».

Как передавало ИА Регнум, 3 июля президент России назвал приоритетной общенациональной задачей улучшение демографической ситуации, поддержку рождаемости и многодетности, укрепление семейных ценностей. Чем больше семей живут в гармонии и согласии, подчеркнул российский лидер, тем гуманнее и сильнее наше общество и увереннее его будущее. Он также отметил, что семья во все времена была и остаётся надёжной опорой для каждого человека.

Президент России на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное» отметил, что ничто так не сплачивает, как совместная работа для достижения общего результата. Путин одобрил идею о том, чтобы конкурс «Это у нас семейное» стал ежегодным.