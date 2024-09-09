Москва, 9 сентября, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о ежегодной выплате многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности. Об этом говорится в одном из пунктов перечня поручений, который опубликован 9 сентября на сайте Кремля.

Global Look Press

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об установлении ежегодной выплаты многодетным семьям, приуроченной ко Дню семьи, любви и верности», — говорится в поручении.

Кроме того, глава государства предложил подумать о создании цикла телевизионных передач про жизнь многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей конкурса «Это у нас семейное».

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин, выступая 5 сентября на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), заявил, что нужно в России деторождение сделать модным. По его словам, нужно создавать условия, чтобы люди заводили большие семьи, как когда-то в России было по семь, по 10 человек в семьях.

Ранее российский президент поставил задачу повысить рождаемость в стране, в том числе добиться более частого рождения третьих и последующих детей. Об этом говорится в его указе о национальных целях развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

В июле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что равный 1,4 коэффициент рождаемости в России угрожает будущему страны. Он также обозначил, кого считает героями страны. В их число, по мнению представителя Кремля, входят все многодетные матери государства.